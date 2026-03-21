Gol perdido em Fluminense x Atlético-MG viraliza: 'Não deveria'

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, pelo Brasileirão. O único gol da partida foi marcado por Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular. Já nos acréscimos, Fábio garantiu o resultado com uma defesa decisiva.

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Nos minutos finais, a partida ficou aberta. Hulk teve uma grande chance, mas parou em Fábio. No último lance, Reinier ficou cara a cara com o goleiro, que fez uma defesa espetacular para garantir a vitória tricolor.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram e pediram a demissão do jogador. Veja os comentários:

Resumo do jogo:

O Fluminense dominou o primeiro tempo, com marcação alta e controle da posse, empurrando o adversário para o campo de defesa. O gol saiu aos 28 minutos: Guga iniciou a jogada, Canobbio cruzou com precisão, e Castillo apareceu livre para cabecear para o fundo da rede. Mesmo após abrir o placar, o time manteve o controle e seguiu criando oportunidades.

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Castillo do Fluminense durante a partida entre Fluminense x Atlético Mineiro (Foto: Leonardo Antonio/Gazeta Press)

O Atlético-MG teve dificuldades na saída de bola e levou perigo apenas em lances pontuais, principalmente com Hulk, que foi bem marcado durante a maior parte do jogo.

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Na segunda etapa, o time mineiro voltou mais agressivo, adiantou a marcação e equilibrou a partida. O Fluminense ainda criou algumas chances, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Já o Galo cresceu, pressionou e passou a ameaçar mais, especialmente em bolas aéreas e chutes de média distância.

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