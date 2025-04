Samuel Xavier revela bastidores de treta com Neymar: ‘Vai para a Globo’

Samuel Xavier e Neymar protagonizaram um embate que rendeu muita discussão no início da semana. No início do segundo tempo entre Fluminense e Santos pela 3ª rodada do Brasileirão, o lateral foi o responsável por provocar um cartão amarelo para o atacante. No decorrer do jogo, foi flagrado discutindo com o santista. No fim, marcou o gol da vitória do tricolor no Maracanã e comemorou levando a mão à orelha. E, após a partida, foi fotografado sorrindo enquanto Neymar dava entrevista.

continua após a publicidade

➡️Neymar é proibido de usar helicóptero de R$ 50 milhões

Os quatro momentos foram mais do que suficientes para gerar muitos memes e comentários de todo o tipo. Nas redes sociais, parte dos torcedores interpretou as cenas como provocação de Samuel Xavier sobre Neymar. Houve até quem recuperou lances de um Santos x São Caetano de 2013, quando os dois se enfrentaram e o santista levou a melhor. Assim, no Maracanã, o lateral teria “se vingado”.

Esta semana, contudo, Samuel Xavier esclareceu tudo o que aconteceu naquele Fluminense e Santos e negou qualquer tipo de provocação. Mas admitiu que Neymar se incomodou com os lances, o que, segundo ele, “faz parte do jogo”.

continua após a publicidade

— O pessoal até falou: “Ah, o Neymar daquela época mudou muito e tal”. E eu falei, pô, até eu mudei, de 2013 pra cá. Todo mundo muda. Eu não sou o cara mais rápido da 2013, eu era novo, 22 anos e tal, ele também — contou Samuel Xavier, em entrevista ao Charla Podcast.

Sobre o jogo no Maracanã, o lateral disse que tudo começou quando Neymar reclamou de forma acintosa com ele e com o juiz sobre o lance em que tomou amarelo.

continua após a publicidade

— Ele tava reclamando com o juiz que não pegou (no rosto) e que não era para amarelo. E aí ele vem daquele jeito, cara, vomitando, falando, xingando pra caramba. Eu estava caído no chão. Pô, leva o maior susto! O pessoal falou “ah, o Samuel fingiu que ele tomou um dedo na cara”. Não, não foi o dedo. Foi o susto que eu levei! — afirmou Samuel Xavier.

— Aí tem o lance de novo, na linha de fundo, ele carrega pra cima do Martinelli. Eu vou fazer a cobertura, consigo desarmar ele. E comemoro com a torcida, cara. A gente tá pilhado!

Foi nesse momento que Neymar teria se irritado de vez com Samuel Xavier.

— Depois dessa aí, ele vem e começa a falar: “Pô, você vai pra Globo, tá?”. Ele me olhou e falou assim: “vai pra Globo, cara. Tu quer aparecer?” Acho que ele ficou bravo..

Samuel Xavier nega provocação a Neymar

Mas os dois momentos que mais geraram memes foram no fim: o gol, com Samuel Xavier levando a mão no ouvido, e a cena em que ele aparece sorrindo ao fundo enquanto Neymar dá entrevista à TV. O lateral nega que tenha sido provocação ao atacante.

— O pessoal pensou “pô, o Samuel tá fazendo pro Neymar”. Não foi pro Neymar. Contra o Argentinos Juniors, lá na Argentina, eu saio assim. Eu quero ouvir a minha torcida, não tô provocando a outra nem nada. Eu faço o gol aos 50 do segundo tempo, num Maracanã lotado. Você quer que eu pegue minhas coisas e vá para o vestiário? — indagou Samuel Xavier.

— E na hora da entrevista é a minha palavra, sério mesmo: eu não tinha visto o Ney ali. Não tinha visto, cara. Quando eu tô arrumando o meião, eu peguei a água, e na hora que eu levanto eu tô sorrindo, porque eu tinha sido eleito o craque da partida e tal. Bem nessa hora o cara estava filmando, e aí pegou a foto.