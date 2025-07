Neste sábado (19), Jhon Arias se despediu oficialmente do Fluminense em coletiva de imprensa ao lado do presidente do clube, Mário Bittencourt. Durante a conversa, o dirigente revelou que Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, tentou sondar o atacante colombiano, mas a investida foi prontamente recusada pelo Tricolor.

Logo no início da coletiva, Mário Bittencourt fez uma retrospectiva da trajetória de Arias no clube, desde a chegada por meio do departamento de scout até a venda para o Wolverhampton, da Inglaterra. No meio do discurso, o presidente revelou que chegou a ser procurado por Leila Pereira, que sondou a possibilidade de contratar o jogador para o Palmeiras.

— A gente fez a renovação esperando que, se ele não pudesse realizar o sonho, ficaria conosco por quatro anos. Ele sempre disse que o sonho era jogar a Premier League e que não teria nenhum interesse em ir para outro clube do Brasil. Como chegou, no ano passado, não uma proposta, mas uma sondagem. A Leila me ligou, é muito minha amiga, e perguntou se a gente venderia o Jhon Arias para o Palmeiras. Eu disse a ela que nós não temos interesse de vender e ele não tem interesse de jogar em nenhum clube do Brasil — afirmou o presidente do Fluminense.

O presidente reforçou que o colombiano sempre deixou claro seu desejo de defender não desejaria sair para algum outro clube do Brasil. Seu sonho era atuar na Europa — o que acabou se concretizando com a ida ao Wolverhampton. Mário Bittencourt, desta forma, se alinhou aos objetivos do jogador.

Jhon Arias deixa o Fluminense após 230 partidas pelo clube

Jhon Arias encerra sua passagem pelo Fluminense com 230 partidas disputadas, 47 gols marcados e 55 assistências. Pelo clube, conquistou dois Campeonatos Cariocas, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

O contrato com o Wolverhampton foi assinado na sexta-feira (18), e o jogador deve embarcar para a Europa no início da semana. Fluminense e Arias ainda tentaram negociar sua permanência para o clássico contra o Flamengo neste domingo, mas o clube inglês vetou a participação, exigindo a apresentação imediata do atleta para a pré-temporada.

A última partida do colombiano com a camisa tricolor foi na quinta-feira (17), na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após o apito final, Arias foi homenageado no telão e aplaudido pela torcida. Ele caminhou pelo gramado agradecendo o carinho, em clima de despedida.

