Fluminense anuncia saída de Jhon Arias para o Wolverhampton

O Fluminense anunciou oficialmente a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Premier League. O Tricolor afirmou permanecer com 10% dos direitos do colombiano em caso de uma futura venda do jogador.

Após o Mundial de Clubes, o Fluminense recusou uma primeira oferta dos Wolves, mas aceitou a segunda proposta. O Tricolor vendeu Jhon Arias por 22 milhões de euros (R$ 142,5 milhões), sendo cinco milhões de euros (R$ 32,3 milhões) em bônus.

Nessa negociação, o Fluminense ficará com 11 milhões de euros (R$ 71,2 milhões) fixos, enquanto o Patriotas ficará com seis milhões de euros (R$ 38,8 milhões) fixos. O Tricolor terá direito aos valores do bônus caso as metas contratuais sejam cumpridas pelo atleta.

Na quinta-feira (17), Jhon Arias se despediu do Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O colombiano não entrará em campo para enfrentar o Flamengo, no fim de semana.

Passagem de Jhon Arias pelo Fluminense

Contratado em agosto de 2021, Jhon Arias entrou para a história do Fluminense devido a sua importância em campo nos últimos quatro anos. O colombiano foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores, Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.

Em 230 jogos disputados com a Armadura Tricolor, o camisa 21 balançou as redes 47 vezes e contribuiu com 55 assistências nesse período.