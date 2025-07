AO VIVO – Jhon Arias concede última entrevista pelo Fluminense

Um dos jogadores mais importantes no Fluminense nos últimos anos, o colombiano Jhon Arias se despede oficialmente do clube neste sábado (19). O meia, que está se transferindo para o Wolverhampton, do futebol inglês, concede entrevista no CT Carlos Castilho. Acompanhe ao vivo.

➡️Fluminense anuncia saída de Jhon Arias para o Wolverhampton

Arias fez seu último jogo pelo Fluminense na quinta-feira (17), na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no Maracanã, em jogo válido pelo Brasileirão. Ao final da partida, o colombiano foi homenageado no telão do estádio e foi muito aplaudido pela torcida. Arias circulou pelo campo agradecendo o carinho batendo palmas.

Arias deixa o Fluminense após 230 partidas pelo clube

Ao todo, Jhon Arias participou de 230 partidas pelo Fluminense. Ele marcou 47 gols e deu 55 assistências. Pelo clube, conquistou dois Campeonatos Cariocas, uma Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

Arias assinou contrato com o Wolverhampton nessa sexta-feira (18), e deve embarcar para a Europa no início da semana. Fluminense e jogador tentaram liberação para que ele participasse ao menos do Fla-Flu deste domingo, mas os ingleses vetaram e exigiram a participação do colombiano o quanto antes para participarem da pré-temporada.