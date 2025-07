Olheiro Lance!: cinco nomes para substituir Arias no Fluminense

Com a saída de Jhon Arias, o Fluminense deve ir ao mercado para dar uma resposta a saída do principal nome do elenco. O colombiano fez sua despedida na partida contra o Cruzeiro e não enfrenta o Flamengo, uma vez que estará muito próximo de ser anunciado pelo Wolverhampton.

O Lance! lista cinco jogadores que podem ser opções para a equipe de Renato Gaúcho no mercado de transferências. A relação conta com jovens atletas destaques de seus clubes na América do Sul, mas também com um brasileiro experiente que estaria próximo de rescindir seu contrato com o Al-Hilal.

Possíveis substitutos de Arias no Fluminense

Marino Hinestroza

Aos 23 anos, Hinestroza é o grande destaque do Atlético Nacional, da Colômbia. Na Libertadores, o jovem foi o grande destaque do Verde durante a fase de grupos, tendo participado diretamente de quatro dos sete gols de sua equipe em cinco partidas.

Assim como Arias, Hinestroza é colombiano, tendo sido convocado por sua seleção na última Data Fifa e surgindo como opção para o Fluminense. Nos últimos meses, o atleta também atraiu o interesse de outras equipes brasileiras.

Hinestroza é um dos destaques do Atlético Nacional (Foto: Dante Fernández/AFP)

Maher Carrizo

Carrizo é uma das maiores promessas do Velez Sarsfield, mas também da Argentina. Aos 19 anos, o jogador integrou o elenco da Albiceleste que ficou na vice-liderança do Sul-Americano Sub-20, tendo marcado quatro gols e contribuído com três assistências.

O jovem de 19 anos tem contrato até dezembro de 2026 e foi um dos protagonistas da equipe na fase de grupos da Libertadores com quatro gols marcados. O atleta é considerado uma joia nacional e poderia suprir a ausência de Arias no Fluminense.

Malcom

Após a disputa do Mundial de Clubes, o Al-Hilal cogitou uma reformulação no elenco e Malcom poderia estar de saída da equipe saudita. O brasileiro de 28 anos tem contrato por mais duas temporadas, mas foi um dos grandes nomes da posição nos últimos anos com grandes atuações tanto pelo Crescente, quanto pelo Zenit, da Rússia.

Malcom pelo Al Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Francois Nel/AFP)

Matías Abaldo

Camisa 10 do Defensor, Abaldo é um dos grandes destaques de sua equipe apesar dos 21 anos de idade. Em 18 partidas disputadas no Campeonato Uruguaio em 2025, o jogador soma três gols e cinco assistências. O contrato do jogador vai até dezembro de 2027.

Santiago Moreno

Além do mercado sul-americano, o Fluminense tem a chance de explorar a MLS para encontrar o substituto de Arias. Nesse sentido, Moreno surge como opção devido ao destaque do jogador no Portland Timbers.

A equipe está na zona de classificação para os playoffs devido as grandes atuações do colombiano. Em 20 partidas na temporada, Santiago Moreno soma quatro gols e cinco assistências, o que representa uma participação direta em 29% dos gols de sua equipe.