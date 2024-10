Mário Bittencourt ironiza presidente do São Paulo: ‘Vou refrescar sua memória’

Copiar Link

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt respondeu, na noite desta sexta-feira (4), às declarações de Júlio Casares, presidente do São Paulo. A polêmica ainda é referente ao pedido do Tricolor paulista para que o jogo entre as equipes, vencido por 2 a 1 pelo Fluminense, seja anulado.

Na ocasião, os são-paulinos alegam um suposto erro de direito pelo fato do zagueiro Thiago Silva, na origem da jogada do primeiro gol do Flu, preferir parar a jogada do que seguir com a vantagem dada pelo árbitro.

Nesta sexta-feira, Casares cutucou o Fluminense, afirmando que a equipe se aproveitou de situações externas para subir de divisão. Em suas redes sociais, Mário não deixou barato. Confira!

-Lamento a entrevista do Presidente do São Paulo. Demonstra desconhecimento sobre STJD, sobre o Fluminense e o São Paulo. Em entrevista recente fui perguntado sobre o tema e falei que, do ponto de visto jurídico, achava absurdo o pedido de tentar anular a partida por ALEGADO erro de arbitragem. Alegado porque, no lance, a falta foi a favor do Fluminense que não se beneficiou. Todos os princípios desportivos foram cumpridos sem interferência no resultado. Esses são os fatos. Já a memória do presidente Julio (Casares), por quem tenho o maior respeito, vou refrescar um pouco.



Em 1996, um escândalo de arbitragem envolvendo outros clubes gerou o não rebaixamento de Fluminense e Bragantino. Por isso jogamos a série A em 1997. Em 1999, novo problema envolveu justamente o clube do Presidente. Quem não se lembra do São Paulo ter escalado jogador com identidade adulterada (Sandro Hiroshi) para ganhar do Botafogo e depois ver os pontos revertidos ao clube do Rio? A ação na justiça comum foi do Gama para que o Botafogo fosse rebaixado o que gerou a Copa João Havelange. Como os pontos foram dados ao Botafogo, o clube de Brasília foi à Justiça (Comum) e impediu a realização do campeonato do ano 2000. Viu, presidente? Por uma irregularidade do São Paulo não houve rebaixamento em 99 e o beneficiado direto não foi o Fluminense. Por fim, em 2013, dois clubes escalaram jogadores irregulares na última rodada e foram denunciados pelo STJD. O Fluminense foi terceiro interessado e exigiu apenas o cumprimento da regra, que previa a retirada de pontos dos clubes infratores.



Em nenhum dos casos o Fluminense infringiu a regra. Exatamente como agora onde venceu por 2 a 0, sem nenhum erro que o beneficiasse. Imagine, presidente Julio, se a moda pegae a cada rodada os clubes adotem medidas como a sua? Terminaremos o campeonato quando? Assim que vamos falar em Liga? Ao longo de 2023 o Fluminense foi prejudicado diversas vezes, mas não buscou anular partidas no STJD. Presidente Julio, vamos usar menos a mídia e as redes sociais e trabalhar pelo futebol brasileiro. Você é muito importante para o futuro da Liga-, escreveu Mário em seu perfil no Instagram.

