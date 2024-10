Fluminense vence o Cruzeiro e deixa o Z-4 no reencontro com Diniz

Arias jogador do Fluminense comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 23:30 • Rio de Janeiro (RJ)

No reencontro do técnico Fernando Diniz com o Maracanã e com a torcida Tricolor, Fluminense e Cruzeiro se enfrentaram nesta quinta-feira (3), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Jhon Arias, após belo passe de Paulo Henrique Ganso. Com a vitória por 1 a 0, o Fluminense chegou aos 30 pontos e deixou o Z-4, em 16º lugar. Para continuar fora da zona do rebaixamento, o Tricolor carioca precisa que Corinthians e Vitória não vençam seus jogos no sábado.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a partida foi aberta. As melhores chances do Fluminense aconteceram em erros individuais do Cruzeiro, principalmente na saída de bola. Do lado da Raposa, treinada por Diniz, quando a jogada era construída desde a defesa, o Tricolor não conseguia parar. E foi assim que Lautaro e Gabriel Verón criaram as melhores chances. O jogo oferecia os espaços, mas nenhuma das equipes conseguia acertar o gol.

Na segunda etapa, o mesmo esquema. Pelo Cruzeiro, Kaio Jorge desperdiçou a melhor oportunidade. Do lado Tricolor, Arias não perdoou. Após belo passe de Ganso, o colombiano abriu o placar, jogando a pressão para a Raposa.

Arias, do Fluminense, comemora o gol marcado sobre o Cruzeiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após o gol sofrido, Diniz mexeu no Cruzeiro e tentou o empate, mas o Fluminense, animado, seguiu com controle da partida. Ainda tentando se encontrar sob o novo comando, a Raposa parecia desorganizada. O Fluminense, que nada tinha a ver com isso, quase ampliou, desperdiçando duas oportunidades.

Já na parte final do jogo, Fábio brilhou contra o ex-time. Após grande lance, o goleiro defendeu uma cabeçada de Matheus Henrique, impedindo o gol de empate da Raposa.

Bernal, do Fluminense, disputa a bola com Lautaro Díaz, do Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

Agora, o Fluminense só volta a jogar no dia 17, após a Data Fifa, para encarar o Flamengo, no Maracanã. O Cruzeiro também retorna após a pausa, para encarar o Bahia, no Mineirão, um dia depois (18 de outubro).

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 3 de outubro de 2024, às 21h30m (de Brasília).

📍 Local: Maracanã.

🥅 Gols: Jhon Arias, aos 9' / 2ºT.

🟨 Cartões amarelos: Keno, Victor Hugo, Arias, Kauã Elias, Marcelo, Fuentes, Manoel e Thiago Santos (Fluminense). Wallace, Barreal e Matheus Henrique (Cruzeiro).

💸Renda: R$ 783.688,00.

🧑‍🤝‍🧑Público: 18.301 pagantes.

⚽ ESCALAÇÕES:

Fluminense (técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Thiago Santos, Marcelo (Fuentes); Victor Hugo (Bernal), Martinelli, Ganso (Lima); Arias, Keno (Serna), Kauã Elias.

Cruzeiro (Fernando Diniz)

Cássio; William, Zé Ivaldo (Wallace), Villalba e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Barreal), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Veron (Tevis), Lautaro Díaz (Peralta) e Kaio Jorge.

🟨 ARBITRAGEM:

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

🚩 Assistentes: Fabrício Vilarinho e Gizeli Casaril

🖥️ VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)