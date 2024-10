Arias exalta Diniz e abre o jogo sobre rumores de saída do Fluminense

Arias, jogador do Fluminense, comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estadio Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 09:15 • Rio de Janeiro

Jhon Arias foi o herói do Fluminense ao marcar o gol da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (3), pela 29ª rodada do Brasileirão. Na partida em que marcou o reencontro de Fernando Diniz no Maracanã, o atacante colombiano elogiou o técnico, mas reforçou que, hoje, era um adversário.

- O Fernando (Diniz) é um cara muito querido por nós, que fez muito pela gente, mas hoje ele era um adversário. Daqui para frente, independente de quem seja o adversário, temos que ganhar porque precisamos sair dessa situação que é muito ruim para todo mundo - afirmou o atacante.

Arias também foi questionado sobre os rumores de sua saída, principalmente após a coletiva do presidente Mário Bittencourt, em que explicou a situação do colombiano e definiu os planos do clube com relação ao jogador. Porém, o jogador afirma estar focado no clube e na luta contra o rebaixamento.

Arias comemora seu gol em Fluminense x Cruzeiro, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Eu vivo o dia de hoje e estou 100% focado no Fluminense. Hoje, além da minha filha, não tem outra coisa que não passe pela minha cabeça que não seja permanecer na primeira divisão. Toda a minha força está em criar a minha filha e que o Fluminense permaneça na primeira divisão - acrescentou Arias.

- Não era para a gente estar aqui (lutando contra o rebaixamento). Mas já que estamos aqui, agora temos que brigar pelo mínimo, pelo que o Fluminense merece, que é ficar nessa divisão. Ainda temos um trabalho grande pela frente, mas hoje era bastante importante vencer - concluiu.