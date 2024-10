Torcedores do Fluminense ironizam derrota do Cruzeiro: ‘Obrigado, Diniz’

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, reencontrou o Fluminense no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 04/10/2024 - 11:26 • Rio de Janeiro

No reencontro do técnico Fernando Diniz com o Maracanã e a torcida Tricolor, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Fluminense chegou aos 30 pontos e deixou o Z-4, em 16º lugar. Ironizando a derrota do ex-técnico, a torcida tricolor agradeceu os três pontos conquistados contra a equipe de Diniz. Veja;

Sempre bom contar com o velho freguês quando vem jogar no Maracanã. Obrigado, Cruzeiro. Mais 3 pontos na conta. Valeu por tudo no passado, Diniz. Mas hoje, seu time não podia vencer e não venceu. Vitória, Fluminense! — Rodrigo Mattar (@rodrigomattar.bsky.social) 2024-10-04T02:32:52.036Z

DINIZ, NUNCA TE CRITIQUEI! Obrigado por ter bagunçado 9 time deles com substituições em série como fazia como o nosso! Mas vamos melhorar, hein? Três jogos - dois deles em casa - e nenhuma vitória, não vai dar não. — (@nitoficial.bsky.social) 2024-10-04T02:33:02.445Z

Depois de 10 partidas enfim Fernando Diniz deu 3 pontos ao Fluminense. Obrigado, professor. — Anderson Silva (@silvaanderson.bsky.social) 2024-10-04T02:39:14.475Z

só o Fábio pra salvar esse time de merda pqp q ódio dito isso, OBRIGADO DINIZ — gui ariana grande ☀️ do MES 🇵🇸🇪🇭 ☭⁴ (@guimarto.bsky.social) 2024-10-04T03:19:03.863Z

Obrigado, Diniz, pelos 9 pontos que vc nos deu... — Paulo Norberto (@paulonorberto.bsky.social) 2024-10-04T10:24:52.805Z

O que vem pela frente?

Agora, o Fluminense só volta a jogar no dia 17, após a Data Fifa, para encarar o Flamengo, no Maracanã. O Cruzeiro também retorna após a pausa, para encarar o Bahia, no Mineirão, um dia depois (18 de outubro). Até o momento, o tricolor está a dois pontos do 15ª colocado, o Vitória, com 28 pontos.