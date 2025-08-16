menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Escalação: Medalhões do Fluminense ganham oportunidade com Renato

Pelo Brasileirão, equipe encara o Fortaleza a partir das 16h, no Maracanã

Escalação do Fluminense
imagem cameraCom Fábio no gol, Fluminense confirma escalação para jogo com o Fortaleza (Foto: X/@FluminenseFC)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
15:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com PH Ganso e Cano, e com Fábio entrando em campo para alcançar um recorde mundial, o técnico Renato Gaúcho acaba de confirmar a escalação do Fluminense para a partida com o Fortaleza, neste sábado (16), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Confira a tabela e faça a simulação do Campeonato Brasileiro

Com 24 pontos, o Fluminense entra em campo ocupando a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o técnico Renato Gaúcho decidiu poupar alguns jogadores por causa da sequência de jogos e de viagens. Na próxima terça-feira (19), o time recebe o América de Cali pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Assim, a escalação do Fluminense para encarar o Fortaleza no Maracanã terá Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Bernal, Martinelli, Ganso e Kevin Serna; Keno e Cano.

continua após a publicidade

Quando a partida começar, o goleiro Fábio chegará ao jogo de número 1.390 na carreira, alcançando o recorde que até hoje é de  Peter Shilton, lendário goleiro inglês que atuou até 1997.

➡️Clique aqui para assistir

Renato Paiva também confirma escalação do Fortaleza para jogo com o Fluminense

O Fortaleza do técnico Renato Paiva também está definido. A equipe vai a campo com Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Rossetto, Lucas Sasha e Kervin Andrade; Pikachu, Herrera e Lucero.

continua após a publicidade

A equipe cearense tenta se recuperar no Brasileirão após ser massacrada em casa pelo Botafogo na última rodada, quando sofreu 5 a 0 no Castelão. O Fortaleza ocupa atualmente a 18ª  colocação.

A arbitragem do jogo será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos da Franca Costa (RN).

Germán Cano está confirmado no Fluminense para a partida no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias