Escalação: Medalhões do Fluminense ganham oportunidade com Renato

Com PH Ganso e Cano, e com Fábio entrando em campo para alcançar um recorde mundial, o técnico Renato Gaúcho acaba de confirmar a escalação do Fluminense para a partida com o Fortaleza, neste sábado (16), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Com 24 pontos, o Fluminense entra em campo ocupando a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o técnico Renato Gaúcho decidiu poupar alguns jogadores por causa da sequência de jogos e de viagens. Na próxima terça-feira (19), o time recebe o América de Cali pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Assim, a escalação do Fluminense para encarar o Fortaleza no Maracanã terá Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Bernal, Martinelli, Ganso e Kevin Serna; Keno e Cano.

Quando a partida começar, o goleiro Fábio chegará ao jogo de número 1.390 na carreira, alcançando o recorde que até hoje é de Peter Shilton, lendário goleiro inglês que atuou até 1997.

Renato Paiva também confirma escalação do Fortaleza para jogo com o Fluminense

O Fortaleza do técnico Renato Paiva também está definido. A equipe vai a campo com Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Rossetto, Lucas Sasha e Kervin Andrade; Pikachu, Herrera e Lucero.

A equipe cearense tenta se recuperar no Brasileirão após ser massacrada em casa pelo Botafogo na última rodada, quando sofreu 5 a 0 no Castelão. O Fortaleza ocupa atualmente a 18ª colocação.

A arbitragem do jogo será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos da Franca Costa (RN).