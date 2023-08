> Após a expulsão de um jogador, a Unidade Disciplinar da Conmebol abre um Expediente Disciplinar contra o jogador que foi punido e oferece um prazo (geralmente de cinco dias corridos) para que o atleta apresente sua defesa.



> De acordo com o Artigo 41 do Código Disciplinar, "no caso de uma parte reclamar algum direito com base em um fato alegado, incumbirá a ela o ônus da prova do referido fato."



> Após a apresentação das provas em defesa de Marcelo, "os Órgãos Judiciais apreciarão livre e conjuntamente as provas...".



> Caso o requerimento da defesa seja considerado oportuno, uma audiência poderá ser convocada para que as partes sejam ouvidas.



> Geralmente, a Conmebol notifica a Comissão de Arbitragem que participou da partida. No caso, o árbitro Piero Maza pode ser contactado pela entidade caso a apelação resulte em uma audiência



> O depoimento da Comissão de Arbitragem deve ser visto como decisivo para uma mudança em relação a aplicação do cartão vermelho para Marcelo em campo.