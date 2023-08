São Paulo e San Lorenzo protagonizarão um confronto pesado para definir quem se classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana e a partida será exibida na ESPN e no Star+. As plataformas do grupo Disney exibirão o jogo com exclusividade para todo Brasil na quinta-feira (10), às 19h, com direito a WatchParty no streaming, além da transmissão tradicional.