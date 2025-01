Marcão saiu em defesa de Paulo Baya após o empate do Fluminense no Campeonato Carioca. O auxiliar do Tricolor contou o papo que teve com o atacante, que foi vaiado na partida contra o Maricá.

- É um menino que taticamente vai nos ajudar. Ele fez um ótimo trabalho no Goiás e temos certeza que vai contribuir. Ainda não teve oportunidade de treinar mais com a equipe que retornou agora, mas temos toda credibilidade para ele e certeza que vai ajudar. Falei com ele no vestiário: "Paulo, Fluminense é assim mesmo, quando não ganha a gente é cobrado, acostuma com isso. Mas quando fizer boa partida e o teu gol pode ter certeza que a torcida vai reconhecer o seu trabalho" - disse Marcão. E emendou:

- Em termos de resultados, é ruim. Fluminense tem que brigar lá em cima sempre. Faz parte dos planos. Tivemos que usar os meninos no início, os atletas que chegaram mais tarde acredito que vão estar prontos na próxima rodada. Faz parte do processo e do planejamento. Lógico que queríamos ter vencido, dar uma tranquilidade maior, mas vamos seguir o plano.

O Fluminense ainda não venceu no Campeonato Carioca. Ao ser questionado sobre as críticas da torcida, Marcão afirmou que a análise precisa ser feita em cima do contexto.

- A gente tem que fazer uma avaliação no geral, não porque torcedor falou isso ou aquilo. Estamos jogando com alguns meninos de 17 anos, alguma parte de 20 anos que não foram para Copinha, e alguns jogadores que anteciparam as suas férias para estar com a gente - analisou. E completou:

- Fizemos dois jogos seguidos com esses meninos, com Riquelme com intensidade, o Isaque com intensidade, o próprio Paulo (Baya) com intensidade o tempo todo. Chegou momento que tinha que tirar um pouco de carga para um deles, e vamos analisando os números: quem sentiu mais, menos, o Paulo tem uma carga maior, já jogou Série B, está acostumado à sequência.

Na próxima rodada, o Fluminense volta a campo para enfrentar a Portuguesa. A partida, que é válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, será às 21h30 de quinta-feira (23), no Estádio Luso-Brasileiro.

Canobbio fez a primeira partida pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Confira mais respostas da coletiva de Marcão:

CANOBBIO

- Canobbio é um grande jogador, contribuiu bastante no tempo que ele pode estar em campo. Num momento ele sentiu a perna pesar. Temos que respeitar o processo. Óbvio que queríamos usá-lo o tempo todo, mas temos que respeitar (os médicos). Decidimos tirar para prepará-lo melhor.

CRIAS DA BASE E MAIS SOBRE CANOBBIO

- Temos que ter cuidado para não perder os meninos em uma competição importante. Íamos deixar o Canobbio um pouquinho mais, mas ele sentiu o campo, sentiu o peso, a panturrilha. Eu ia fazer essa troca. O Isaque aguentou um pouquinho mais no jogo. O próprio Wallace menino novo, 17 anos… Então tem que ter cuidado na hora da avaliação. É óbvio que a gente entende que os meninos são muito bons e vão nos ajudar por muito tempo, mas é só um início de competição. Temos que respeitar o processo.

FREYTES

- O Freytes vai contribuir demais, jogador que sai pelo lado, fez lateral primeiro momento, hoje fez por dentro como zagueiro. Jogador que fala bastante, orienta os meninos, acredito que vai nos ajudar com sua força e disposição. E o Ignácio a entrega que ele teve, foi além do limite. Acho que os números dos meninos estouraram em relação à aptidão física, tudo que eles construíram, buscaram. Muito difícil jogar 90 minutos atacando, construindo, a gente sentiu um pouquinho de dificuldade, campo estava vivo, equipe adversário só defendendo. Mas houve evolução do jogo passado, tivemos três ou quatro chances criadas numa equipe bem armada. Acredito que no decorrer da competição vamos melhorar ainda mais e conseguir os resultados positivos.