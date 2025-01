O Fluminense anunciou que o uruguaio David Terans não vestirá a camisa do clube em 2025. No clube desde a temporada passada, o meia será cedido ao Peñarol, do Uruguai, em negociação por empréstimo com opção de compra. As partes negociavam no decorrer desta semana e chegaram ao acordo nesta sexta-feira (17).

continua após a publicidade

➡️ Fluminense faz acordo com Zenit por Claudinho, mas Arias é pivô de impasse

O Tricolor anunciou o desfecho da negociação pelas redes sociais. Terans retorna ao clube carbonero após quatro anos: antes de ganhar destaque no Athletico-PR, o atleta disputou duas temporadas pela equipe.

Terans chegou ao Fluminense como um reforço de peso para a disputa da temporada 2024. Após período de pouco destaque no Pachuca, do México, o atleta retornou ao futebol brasileiro para reforçar a equipe, mas encontrou pouquíssimo espaço. Ao todo, foram 17 partidas disputadas, com um gol e uma assistência.

continua após a publicidade

No ano passado, Terans não foi aproveitado por Mano Menezes, e o Tricolor buscou uma solução para enxugar a folha salarial em 2025. O meia chegou ao clube carioca em janeiro de 2024 e possui contrato até dezembro de 2026. Em 2024, o atleta foi um dos pedidos de Fernando Diniz, mas também foi pouco utilizado pelo ex-treinador.

David Terans participa de treino no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense foi o terceiro clube brasileiro na trajetória de Terans. Entre 2018 e 2019, o uruguaio atuou pelo Atlético-MG, e posteriormente, entre 2021 e 2023, pelo Athletico-PR.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense