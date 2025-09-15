Maracanã se pronuncia após vídeo polêmico no vestiário do Fluminense

Um vídeo gravado no vestiário do Fluminense, no Maracanã gerou forte repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (15). Nas imagens, um jovem de 16 anos, funcionário de uma empresa terceirizada, aparece ofendendo o Fluminense, pisando e chutando o escudo do clube, além de cuspir em fotos de jogadores fixadas no local.

A gravação rapidamente viralizou, gerando revolta entre torcedores. O jovem envolvido no episódio era funcionário da empresa Liga da Bagunça Entretenimento Infantil Ltda., responsável por serviços de recreação infantil em festas realizadas no estádio.

Diante da gravidade do caso, a administração do Maracanã emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira, repudiando o ato e informando que a empresa foi descredenciada:

- No último domingo, um funcionário da empresa Liga da Bagunça Entretenimento Infantil Ltda., prestadora de serviços que atua no Maracanã, acessou indevidamente o vestiário do Fluminense Football Club, proferindo ofensas aos atletas e à instituição.

Assim que tomou ciência dos fatos, a Gestão Fla-Flu adotou as providências cabíveis, com o imediato descredenciamento da empresa responsável.

Em respeito ao Clube e à gravidade do episódio, manifestamos nosso veemente repúdio à conduta praticada, reiterando integral apoio ao Fluminense Football Club nas medidas legais que julgar pertinentes.

Reafirmamos nosso compromisso com o respeito às instituições que atuam no Maracanã, zelando por um ambiente seguro, profissional e digno, pautado pela isenção, responsabilidade e integridade.

Após a repercussão negativa e a demissão pela empresa, o adolescente envolvido gravou um vídeo se retratando e pediu desculpas públicas ao clube, à torcida e às organizadas:

— Boa tarde, nação tricolor, à torcida e à instituição Fluminense. Venho aqui pedir desculpas pelo vídeo que viralizou. Em nenhum momento tive a intenção de manchar a imagem da torcida ou da instituição. Era para ser só uma brincadeira, tanto que o vídeo foi enviado apenas a um pequeno grupo de amigos no Instagram. Jamais imaginei que tomaria a proporção que tomou. Estou profundamente envergonhado e lamento sinceramente o ocorrido, bem como o desrespeito que acabei cometendo com a instituição, com a torcida e com as torcidas organizadas que entraram em contato comigo. Tenho amigos e parentes próximos que são torcedores do Fluminense. Peço perdão.

A Liga da Bagunça Entretenimento, empresa responsável pelo jovem, também se manifestou por meio de suas redes sociais. No comunicado, reconheceu a gravidade da situação, confirmou o desligamento do funcionário e pediu compreensão, destacando que o jovem tem apenas 16 anos:

- O jovem menor de idade 16 anos. Sim, foi muito errado, inadmissível. Ele já está sendo punido e massacrado nas redes. Peço o apoio à ele e não o linchamento. Pedimos desculpas pela atitude do funcionário. O mesmo não está mais em nossos quadros. Os procedimentos internos estão sendo adotados.