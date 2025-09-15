Lanús x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Sul-Americana

O Fluminense visita o Lanús nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A volta será na próxima terça (23), no Maracanã. A partida terá transmissão no SBT (TV aberta) e no Paramount+ (streaming).

O Tricolor chega ao confronto como o único clube brasileiro ainda vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana) e aposta na força de seu elenco para buscar vantagem já no jogo de ida.

O Lanús avançou às quartas de final após eliminar o Central Córdoba nos pênaltis. Já o Fluminense garantiu a vaga com duas vitórias sobre o América de Cali, da Colômbia (2 a 1 fora e 2 a 0 em casa).

✅Ficha do jogo - Lanús x Fluminense

Copa Sul-Americana – quartas de final (ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio La Fortaleza, Buenos Aires (ARG)

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

🖥️ VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Prováveis escalações

Lanús (técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Aquino e Salvio; Walter Bou e Marcelino Moreno.

Fluminense (técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.

