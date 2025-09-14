Otávio lamenta derrota mas celebra retorno no Fluminense: ‘Lutando’

O jogo terminou em derrota para o Fluminense diante do Corinthians, no último sábado (13), mas teve um significado especial para Otávio. Pela primeira vez desde a grave lesão no tendão de Aquiles da perna direita, o volante atuou os 90 minutos em uma partida oficial.

— Glorifico a Deus por estar hoje voltando a atuar, principalmente 90 minutos, vivendo em casa, podendo ajudar o Fluminense. Infelizmente não saiu o resultado que eu queria, que era voltar com a vitória, mas mais importante pra mim individualmente foi estar retornando após uma lesão muito grave — disse Otávio.

O jogador lembrou do processo de recuperação, que poderia se estender até oito meses, mas foi concluído em pouco menos de seis. Segundo ele, a rotina diária de fisioterapia e o apoio de familiares, profissionais do clube e médicos externos foram determinantes para acelerar o retorno.

— Passei um período longo recuperando, lutando, trabalhando todos os dias junto com as pessoas que amo, que estavam do meu lado, sabia das dificuldades que estava passando, principalmente quando você tem uma lesão de tendão de Aquiles. E a gente sabia que era muito importante se dedicar ao máximo, colocava a Deus à frente, trabalhava todos os dias com profissionais não só do clube, mas fora do clube também, que me ajudaram todos os dias para que eu pudesse retornar o mais rápido possível e bem, pra poder ajudar o Fluminense a conquistar seus objetivos — completou.

A estreia completa após a lesão tira de vez a ansiedade do retorno. Agora, Otávio projeta continuidade e evolução dentro da temporada. Com o Fluminense vivo no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o volante se coloca à disposição de Renato Gaúcho para ajudar em todas as frentes.

— Agora já passou essa ansiedade de voltar a jogar, agora tem que continuar evoluindo, trabalhando pra que a gente possa conquistar não só os objetivos individuais, mas coletivos, que é a vitória dentro do Brasileiro, da Sul-Americana e da Copa do Brasil — finalizou.

Lanús x Fluminense

O Fluminense encara o Lanús nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, pela ida das quartas de final da Sul-Americana.