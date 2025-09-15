Fluminense acha reforço em momento decisivo da temporada

O Fluminense perdeu para o Corinthians por 1 a 0 no último sábado (13), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado negativo, a partida deixou pontos positivos para o Tricolor — e um deles atende pelo nome de Júlio Fidelis. O lateral-direito de apenas 18 anos foi titular e demonstrou maturidade em um jogo grande, reforçando que pode ser uma opção viável para o futuro do clube.

continua após a publicidade

ANÁLISE – O que o Fluminense tira de bom da derrota para o Corinthians

Apesar de ter feito a falta que originou o gol da vitória corintiana, o lance não compromete a atuação do jovem. Na jogada, que se originou se um passe errado de um jogador do Fluminense, Talles Magno, com fôlego renovado por ter entrado minutos antes, partiu para cima. Fidelis foi pego de surpresa, saiu em desvantagem e acabou cometendo a infração, que deu origem à cobrança de falta de Matheuzinho. Foi uma decisão que, diante do risco de contra-ataque, pode ser considerada até necessária.

No restante da partida, Fidelis se mostrou seguro. Chamaram atenção principalmente os duelos individuais, sobretudo contra o próprio Talles Magno. O lateral conseguiu levar vantagem em grande parte deles, protegendo sua faixa do campo e impedindo que o adversário tivesse espaço para criar. O Corinthians, inclusive, só finalizou no gol de Fábio justamente na cobrança de falta que terminou no gol.

continua após a publicidade

Outro ponto positivo foi a postura com a bola nos pés. Fidelis demonstrou calma para manter a posse, evitando erros que pudessem gerar contra-ataques. Sua capacidade de circular a bola com simplicidade e objetividade deu equilíbrio ao setor direito da defesa, mesmo com um time alternativo em campo. Além disso, o jovem não foi tímido e atacou as costas da zaga do Timão em diversos momentos.

A atuação reforça o status de boa notícia para o Fluminense, mesmo na derrota. Samuel Xavier, experiente, está mais próximo do fim da carreira do que do início. Guga, por sua vez, vive um momento de indefinição contratual e nunca se firmou como titular desde a chegada no clube. Nesse cenário, Júlio Fidelis surge como um prospecto importante, capaz de ganhar espaço gradualmente e, no futuro, se consolidar como peça relevante no elenco.

continua após a publicidade

A derrota para o Corinthians pode não ter sido o resultado esperado, mas mostrou que o Fluminense tem em sua base um lateral jovem, seguro e pronto para aproveitar as oportunidades que Renato Gaúcho vem oferecendo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Lanús x Fluminense

O Fluminense encara o Lanús nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, pela ida das quartas de final da Sul-Americana.