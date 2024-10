Mano Menezes elogiou Germán Cano após vitória do Fluminense (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 22/10/2024 - 23:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O gol que garantiu a vitória do Fluminense contra o Athletico-PR por 1 a 0 fez Mano Menezes avaliar a volta de Germán Cano como titular na equipe. Após a partida, o técnico tricolor disse que é este o espírito que quer no grupo.

- A primeira coisa que conversamos quando cheguei ao Fluminense é que o Cano estava jogando machucado. Já é uma grande dificuldade fazer gol, imagina com uma dificuldade clínica. Isso foi se agravando, ele foi perdendo força e arrancada. Então ele teve que parar para tratar. Felizmente, nesse período, tivemos o Kauã Elias fazendo gols e nos ajudando. Isso nos deu tranquilidade. Agora o Cano começa de novo a se colocar como um pretendente à vaga. Estabelece de novo uma concorrência mais alta. Isso que a gente que ter no elenco, jogadores que no dia a dia fazem o seu melhor e esse melhor faz com que os outros também tenham que se esforçar o máximo. Isso que a gente quer, e a gente está feliz por ele ter feito o gol hoje. Poderia ter sido todo mundo, mas ele certamente foi especial - afirmou Mano Menezes.

Cano volta marcar após 19 jogos

Além disso, Mano Menezes avaliou o momento de Cano. O atacante argentino voltou a balançar a rede depois de 19 partidas.

- Penso que o futebol quase sempre percorre os mesmos caminhos. Goleadores têm momentos bons e outros não tão bons. Não tem o que fazer a não ser trabalhar. Ele é obstinado, correto. A alegria de todos por ser também ele o autor de gol é em função do que ele é no dia a dia, exemplo de profissional. Essa homenagem do torcedor é muito justa. Assim, a confiança começa a voltar - pontuou o técnico.

Cano voltou a marcar pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Vitória, às 16h30 de sábado (26), no Barradão. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.