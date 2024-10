Mano Menezes explica gravidade da lesão de Thiago Silva no Fluminense

Mano Menezes celebrou mais um jogo sem sofrer gols (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 22/10/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Mano Menezes explicou a gravidade da lesão de Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense vai completar um mês sem atuar com a camisa tricolor no próxima sexta-feira (25).

- A questão da gravidade é muito pessoal. Uma lesão muito chata. Num lugar que machuca e não tem acesso para tratamento. É difícil para chegar nesse lugar. A gente colocou ele no jogo de volta da Libertadores. Aquilo machucou mais, porque não estava sarado e totalmente pronto. Mas ele está fazendo tudo aquilo que pode fazer. Inclusive, trabalhando fisicamente. A questão do impacto, estamos cuidado porque precisa cuidar - contou Mano Menezes. E brincou com a imprensa na sequência:

- O mais importante é que a equipe não levou gol sem o Thiago.

A última partida que Thiago Silva entrou em campo pelo Fluminense foi justamente na eliminação para o Atlético-MG nas quartas de final da Libertadores.

Cano volta a marcar pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Vitória, às 16h30 de sábado (26), no Barradão. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.