Fluminense vence o Athletico-PR e salta na tabela do Brasileirão

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 22/10/2024 - 21:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Em duelo nervoso, o Fluminense venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (22), em jogo adiado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Germán Cano foi o autor do único gol no Maracanã. O atacante quebrou um jejum de 19 partidas sem balançar a rede.

Com a vitória, o Fluminense saltou na tabela do Brasileirão e, agora, é o 11º colocado, com 36 pontos. Já o Athletico-PR segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 31 pontos.

Como foi o jogo?

Fluminense e Athletico-PR fizeram um primeiro tempo abaixo do esperado para dois times que precisavam de uma vitória. As únicas finalizações na direção do gol foram com Lima, aos 41 minutos, e com Jhon Arias, após cobrança uma cobrança de escanteio aos 46 minutos.

Já no segundo tempo, o Fluminense tentou mudar o panorama da partida e ser mais agudo. Foi assim que abriu o placar com Lima, logo aos 5 minutos. No entanto, o meia estava em posição irregular e o gol foi anulado.

Por outro lado, o Athletico-PR entou responder om Emersonn. O atacante do Furacão roubou a bola de Martinelli, arrancou e obrigou Fábio a fazer uma grande defesa.

O melhor ficou para o final. Iluminado, Germán Cano abriu o placar aos 35 minutos e garantiu a vitória para o Fluminense após um bate e rebate dentro da área adversária.

O que vem pela frente?

Agora, o Fluminense volta a entrar em campo para enfrentar o Vitória, na 31ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste sábado (26), às 16h30, no Barradão. O Athletico-PR, por sua vez, recebe o Cruzeiro às 17h30 do mesmo dia na Ligga Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 ATHLETICO-PR

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de outubro de 2024, às 19h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Germán Cano (35' do 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Samuel Xavier e Jhon Arias (FLU); Kaíque Rocha, Fernando, Nikão e Mycael (CAP);

💸 Renda: R$ 1.350.621,50;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 39.465.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINNESE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Ignácio), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal (Keno), Martinelli, Jhon Arias, PH Ganso (Victor Hugo) e Lima (Marcelo); Kauã Elias (Germán Cano).

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Kaíque Rocha, Thiago Heleno, Belezi (Mastriani); Madson, Erick, Felipinho (Gabriel) e Fernando; Cuello (Zapelli), Nikão (Praxedes) e Pablo (Emersonn).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);

4️⃣ Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA-PE);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).