Cano se emociona e agradece Felipe Melo após vitória do Fluminense: ‘Amo muito’

22/10/2024

Cano se emocionou ao fim da vitória do Fluminense e agradeceu Felipe Melo após citar momento difícil. O jogador do Tricolor marcou o único gol da partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, nesta terça-feira (22). Com o 1 a 0, o Clube das Laranjeiras escala a tabela e fica na décima primeira posição.

- Em primeiro lugar, agradeçer a Deus por Ele estar no comando de tudo. Agradecer principalmente à minha esposa, que neste último momento passamos um momento familiar, doloroso, que não estamos acostumados a viver. Mas com o apoio dela, da minha família, meus dois filhos, estamos avançando.

Esse foi o gol de número 300 de Germán Cano. A marca batida nesta partida encerra também um dos maiores jejuns da carreira do atacante. O argentino não marcava desde o dia cinco de maio, quando fez um gol no empate contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

- Tivemos um ano muito complicado, com muitas lesões, infelizmente. Não sou de me machucar. Sempre quero jogar. Não conseguiria passar por esse momento difícil sem o apoio da minha esposa, de Deus, de toda a minha família, dos meus companheiros e de um cara que amo muito, que é o Felipe Mello. No pior momento, ele esteve lá para me dar muitos conselhos. E bom, graças a Deus consegui o gol e pude ajudar o time, que precisava muito. Então estou muito feliz com isso, estou muito feliz porque estou voltando a me sentir melhor, não tendo dores para poder jogar, não sofrendo tanto e muitas vezes tendo que parar para poder voltar melhor. Então essa era a minha mentalidade, poder recuperar bem, me sentir melhor e poder ajudar a equipe, como fiz hoje.

Com a vitória, o Fluminense saltou na tabela do Brasileirão e, agora, é o 11º colocado, com 36 pontos. Já o Athletico-PR segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 31 pontos.

O que vem pela frente?

Agora, o Fluminense volta a entrar em campo para enfrentar o Vitória, na 31ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste sábado (26), às 16h30, no Barradão. O Athletico-PR, por sua vez, recebe o Cruzeiro às 17h30 do mesmo dia na Ligga Arena.