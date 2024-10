Mano minimiza ausência de Thiago Silva no Fluminense e elogia sistema

Mano Menezes orienta o Fluminense no clássico contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por João Brandão • Publicada em 17/10/2024 - 23:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico do Fluminense, Mano Menezes, minimizou a ausência de Thiago Silva na vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, nesta quinta-feira (17). O zagueiro não esteve à disposição por estar em um período de transição após sentir dores no calcanhar.

Em coletiva, o comandante elogiou o sistema defensivo do clube na segunda vitória consecutiva sem seu melhor nome da linha de defesa. O treinador também reforçou um papo que teve com Thiago Silva no período de Seleção Brasileira.

- Quando nós abordamos a questão de Thiago Silva, eu sempre fiz questão de deixar claro que Thiago Silva é um jogador muito acima da média, não tem discussão sobre isso, nem nada. Mas eu disse que a equipe já se defendia diferente e Thiago também estava tendo esse bom desempenho porque a equipe já estava melhor posicionada defensivamente, defensiva para um jeito de jogar, melhor, tá? Quando eu fui dirigir Thiago na Seleção Brasileira, ele jogava no Milan, e quando estávamos conversando sobre maneira de jogar, sobre desempenho, ele disse assim: 'Lá eu jogo muito protegido'. Quando você está protegido e tem a qualidade, que eles têm, naturalmente, você cresce.

Mano Menezes afirmou que um sistema bem montado faz com que não se tenha que lamentar ausências apesar do peso dos nomes. O treinador comentou sobre a superação do elenco após a saída de André e voltou a elogiar o elenco.

- O mais importante é a gente acreditar em trabalho de equipe. Senão sempre nós vamos reclamar das ausências. E a equipe passou por isso. E ainda estivemos sem uma das referências da equipe que saiu do grupo, que é o André. Faz muita falta obviamente, faz falta um pouco porque era uma das referências da equipe. Então estamos passando por isso já, transformando a equipe numa outra equipe. E resultados como esse de hoje, vitórias em jogos grandes, dão confiança, e a confiança é um dos pilares fundamentais para a evolução.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 33 pontos e subiu para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (22), o Tricolor encara o Athletico-PR em jogo atrasado pela 17ª rodada da competição.

Manoel substituiu Thiago Silva no clássico com o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)