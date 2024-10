Mano Menezes explica motivo de iniciar com Arias no banco no Fla-Flu

Mano Menezes em coletiva após vitória do Fluminense no clássico contra o Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 23:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Decisivo na vitória do Fluminense sobre o Flamengo, Jhon Arias saiu do banco de reservas para marcar um dos gols do triunfo. Na coletiva, Mano Menezes explicou a opção de iniciar com o colombiano fora dos 11 titulares após voltar da Data Fifa.

- Você acha que um jogador é tão importante, ele joga dois jogos num curto espaço de tempo como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou. Você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo por resta da temporada? A tendência também que ele no primeiro tempo quando os outros estavam zerados fisicamente era ele sentir mais esse desgaste que ele vinha trazendo. Quando ele entrou os outros já tinham 45 minutos jogados, então minimiza um pouco esse desgaste físico.

O treinador revelou ter tido uma conversa em particular com Arias antes de tomar a decisão de colocá-lo no banco. O jogador também foi chave para a decisão do comandante, que se mostrou acertada com a grande atuação nos 45 minutos finais.

- A gente não falou com ninguém, só falou com ele, porque eu acho que essa essa hora é a conversa que a gente tem que ter. Estrategicamente também achei que para nós era importante ter nessa hora de hierarquia, que nós tivéssemos também jogadores de hierarquia para pôr, porque o jogo se decide muito nessas coisas do respeito que você tem, né, na qualidade e na trajetória dos jogadores que entram em jogos grandes como esse. Então conversei com ele, achamos melhor deixar para a segunda parte e foi isso que a gente fez. Deu certo, né? Então tá certo.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 33 pontos e subiu para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (22), o Tricolor encara o Athletico-PR em jogo atrasado pela 17ª rodada da competição.

