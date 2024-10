PC Oliveira comenta pênalti em Flamengo x Fluminense e analisa gesto de Claus

PC Oliveira analisou pênalti marcado para o Fluminense contra o Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 23:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de Flamengo x Fluminense foi marcado por um pênalti para o Tricolor, nesta quinta (17). A penalidade dividiu opiniões nas redes sociais, mas para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, Raphael Claus acertou. O comentarista da Globo também analisou um gesto feito pelo árbitro.

Com a bola rolando, Claus não deu o pênalti e fez o gesto de toque na bola. O árbitro foi chamado para revisar o lance no monitor do VAR e marcou pênalti para o Fluminense. Ganso bateu, e Rossi defendeu a cobrança. O erro não fez falta, já que o Tricolor venceu o Rubro-Negro por 2 a 0.

- Foi pênalti. O Raphael Claus sinaliza toque na bola, e isso é importante para ativar a análise do VAR na cabine. O Léo Pereira em nenhum momento tem contato com a bola, ele dá o carrinho de maneira imprudente - começou PC Oliveira, no "Troca de Passes".

- Tem uma valorização do Marquinhos, que já estava um pouco desequilibrado, mas ele dá uma parada para tentar continuar na jogada, e aí tem essa ação imprudente do Léo Pereira. O pênalti foi bem marcado - completou o ex-árbitro.