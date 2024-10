Mano Menezes elogia desempenho defensivo do Fluminense

Mano Menezes analisou o desempenho do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 23:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Mano Menezes elogiou o desempendo do sistema defensivo do Fluminense na vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante do Tricolor ressaltou que time encontrou dificuldades no início do clássico.

- Tivemos um início difícil, não conseguimos sair jogando porque o Flamengo pressionou bem, mas nós também fizemos muita falta, claro! E isso tirou a tranquilidade da equipe, porque quando você não consegue achar soluções como a gente não achou, você acaba entregando a bola com muita facilidade para o adversário, e isso causou um rendimento ruim da equipe em um primeiro momento do jogo - explicou Mano Menezes, acrescentando:

- Mas hoje a gente se defendeu bem, mesmo tendo sido atacado, com eles rondando a nosso área com volume de jogo, como o Flamengo teve, a nossa equipe raramente nesses momentos teve mal posicionada. Porém, o resultado se deve ao bom desempenho defensivo - finalizou.

Fluminense se prepara para receber o Athletico-PR, no Maracanã, na terça-feira (22), em jogo atrasado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lima fez o primeiro gol do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

