Juan Martín Lucero, autor de um dos gols do Fortaleza na vitória sobre o Fluminense, neste sábado, pela estreia no Brasileirão, elogiou a atuação que tirou a equipe de uma sequência negativa. O Leão do Pici vinha de quatro jogos sem triunfos, incluindo um vice-campeonato no Estadual e duas derrotas na Copa do Nordeste.

— Temos que virar a chave. Sabemos que vivemos derrotas duras, não estamos acostumados a viver esses momentos. Por isso, era muito importante começar com uma vitória hoje. Em casa, com a nossa torcida. Creio que fizemos uma grande partida. É comemorar agora e já pensar na Libertadores - relatou o argentino.

Com gol de Lucero, o Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 neste sábado (29), na Arena Castelão, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Tinga anotou o outro gol, também no primeiro tempo. Sem sustos, o clube do Pici segurou a vantagem na etapa final e saiu com os três pontos.

Lucero volta a marcar pelo Fortaleza no Brasileirão

Na vitória sobre o Fluminense, Lucero marcou seu primeiro gol em Campeonato Brasileiro desde julho de 2024. Naquela ocasião, o argentino balançou as redes no empate em 1 a 1 contra o Criciúma, fora de casa. Analisando o restante da campanha do ano passado, foram 16 partidas seguidas sem balançar as redes, com duas assistências no período.

O gol diante dos cariocas veio justamente no momento em que Deyverson, concorrência para a posição, chegou ao clube. O novo reforço foi anunciado na sexta-feira (28) e já fez a sua estreia, entrando no lugar do próprio Lucero durante o final da segunda etapa.

Agenda

A estreia do Tricolor pela competição sul-americana será na próxima terça-feira (1º), diante do Racing-ARG. O duelo acontecerá na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília). Esta será a segunda participação do Fortaleza na fase de grupos do torneio internacional.