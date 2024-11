Mano explica entrada de Guga no Fluminense contra o Internacional

Mano Menezes em coletiva de imprensa após a derrota do Fluminense para o Internacional (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 22:07 • Porto Alegre (RS)

Uma das surpresas na escalação do Fluminense, Guga iniciou o confronto com o Internacional entre os titulares. Na coletiva após a derrota por 2 a 0, o técnico Mano Menezes explicou o motivo da entrada do lateral-direito, que atuou junto de Samuel Xavier.

- Sentimos as ausências dos cinco titulares. Ainda mais contra um adversário que tem a melhor campanha do returno. Tirando isso, é claro que poderíamos ter feito melhor qualquer escolha. No ano passado, um time foi campeão brasileiro com dois laterais-direitos. O problema não é esse. É fazer bem o que você se propõe a fazer. Guga não jogou de ponta, ele jogou na segunda linha do meio-campo. A gente fez duas linhas para defender. A missão dele no primeiro tempo era fazer isso. Dividimos o jogo em partes. Entendíamos que era importante conter a iniciativa do Internacional no primeiro tempo. O Guga fez bem a parte que coube a ele. Como equipe, não fizemos a outra parte. Sofremos muito mais pelo lado esquerdo defensivo. Não fizemos bem o que precisava ser feito, não marcamos bem.

Fluminense segue na luta contra o rebaixamento

O camisa 23 jogou apenas na etapa inicial, em que o Fluminense segurou o empate com o Internacional, embora tenha sofrido defensivamente. No segundo tempo, o Colorado aproveitou o espaço no lado esquerdo com a saída do jogador e encontrou os gols marcados por Borré e Bruno Henrique.

Na coletiva, Mano Menezes elogiou a equipe comandada por Roger Machado, que tem a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Tricolor segue em seu drama na luta para se distanciar da zona de rebaixamento. O clube se encontra na 14ª colocação na classificação com apenas 37 pontos conquistados.

