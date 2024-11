Internacional vence, entra no G4 e complica Fluminense no Brasileirão

Jogadores do Internacional comemoram gol marcado por Borré contra o Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 20:58 • Rio Grande do Sul (RS)

O Internacional derrotou o Fluminense por 2 a 0, nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. O centroavante Rafael Borré e o meia Bruno Henrique foram os autores dos gols da partida. Com o triunfo, o Colorado chegou aos 59 pontos e assumiu a 4ª colocação na classificação. Por outro lado, o Tricolor segue com 37 pontos e na 14ª colocação.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Internacional teve mais volume sobre o volume e criou as principais chances de gols. Reserva de Fábio, Vitor Eudes foi decisivo ao salvar finalizações de Wanderson e Bruno Tabata, enquanto Rafael Borré chegou a balançar as redes de cabeça, mas não pôde comemorar devido ao impedimento marcado com o auxílio do VAR.

Na segunda etapa, o Internacional abriu o placar aos seis minutos após Bernabei fazer boa jogada pelo lado esquerdo, cruzar uma bola na área com desvio em Samuel Xavier e Borré escorar para o fundo das redes. Na sequência, o Fluminense cresceu em busca do empate, tendo Marquinhos como principal válvula de escape. O ponta acertou a primeira finalização em direção ao gol para defesa de Rochet, mas o goleiro uruguaio salvou o Colorado na reta final com um chute de letra de John Kennedy após receber um cruzamento rasteiro do lado direito. Nos acréscimos, a equipe de Roger Machado ampliou com Bruno Henrique recebendo um cruzamento rasteiro da esquerda e batendo de primeira para dar números finais ao duelo. No último lance da partida, JK ainda acertou o travessão do adversário.

O que vem por aí?

Por conta da paralisação da Data Fifa, o Internacional volta a campo apenas na quinta-feira (21), em que visita o Vasco, às 20h (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o Fluminense tem mais tempo de preparação e recebe o Fortaleza na sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), também pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 2 x 0 Fluminense - Brasileirão

33ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS).

🥅 Gols: Borré, 6'/2ºT (1-0); Bruno Henrique, 49'/2ºT (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Bernal (FLU); Bernabei, Vitão e Bruno Gomes (INT)

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Tabata (Gabriel Carvalho), Borré (Enner Valencia) e Wanderson (Gustavo Prado).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa; Bernal (Renato Augusto), Martinelli, Guga (Marquinhos) e Lima (Isaac); Cano (John Kennedy) e Keno (Serna).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Rômulo e Keno disputam bola no jogo entre Internacional e Fluminense, no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)