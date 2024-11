Mano avalia situação do Fluminense no Brasileirão e revela: ‘Nem todos estão preparados’

Mano Menezes no Beira-Rio, durante o jogo contra o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 21:51 • Porto Alegre (RS)

Técnico do Fluminense, Mano Menezes avaliou a situação do Tricolor no Brasileirão e fez uma revelação sobre o elenco da equipe após a derrota para o Internacional. O comandante demonstrou preocupação com algumas situações de jogo e com a pressão vivida com a posição na tabela.

- A gente tem sofrido bastante no ano, porque marcamos poucos gols. Quando temos o nosso momento, quando controlamos mais o jogo, a equipe não está conseguindo definir o jogo ao seu favor. Nós estávamos sem Arias, Ganso, que acha uma jogada diferente, sem Kauã (Elias), que colocou uma força de atacar mais em profundidade. Mas a equipe pode, nas suas tomadas de decisões, encontrar caminhos com mais lucidez. Temos cometido erros de afobação. Isso tem a ver também com essa pressão de estar jogando em uma má colocação. Nem todos estão preparados para esse momento, mas vou dar tranquilidade a eles. Isso não quer dizer ter apatia, não ter cobrança. O torcedor sofre, mas a gente sofre muito mais.

Fluminense só finaliza duas vezes na direção do gol

Na derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Internacional, o Time de Guerreiros finalizou apenas duas vezes na direção do gol defendido por Rochet. Ambas as situações foram na segunda etapa com Marquinhos e John Kennedy, que saíram do banco de reservas.

Por conta do resultado, o Tricolor segue com 37 pontos e ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe de Mano Menezes ainda pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento com uma combinação de resultados que não favoreça o clube carioca. Criciúma, Bragantino, Athletico-PR e Juventude são as principais ameaças para o Time de Guerreiros.

Marquinhos foi uma das principais armas ofensivas do Fluminense contra o Internacional (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)