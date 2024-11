Mano indica mudanças no Fluminense para 2025: ‘Temos nossas avaliações’

Técnico do Fluminense, Mano Menezes durante o jogo contra o Internacional (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 22:21 • Rio Grande do Sul (RS)

Treinador do Fluminense, Mano Menezes indicou que algumas mudanças devem acontecer no elenco para a próxima temporada. No entanto, o comandante não citou nomes e afirmou que a prioridade é livrar o Tricolor do risco do rebaixamento para a Série B.

- Internamente, nós temos as nossas avaliações. Mas a hora agora é de tirar o Fluminense da situação em que ele está. No fim da temporada, é hora de fazer avaliações. Não é expondo esse ou aquele, porque não é interesse de ninguém. Posso garantir que não há falta de interesse. O que há é um ano que começou difícil e veio se arrastando. Ao estar em uma situação de pressão extrema, alguns sentem mais, outros sentem menos. Alguns já passaram por essa situação, outros estão passando pela primeira vez. É trabalhar, falar pouco e quando terminar tudo isso, fazer uma avaliação correta para o Fluminense.

Restando cinco jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o Time de Guerreiros ainda enfrenta Fortaleza, Criciúma, Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras. Elenco e diretoria estão focados na luta contra o descenso, que significaria um baque orçamentário para o atual campeão da Libertadores.

Além disso, o Fluminense precisa definir a situação de Mano Menezes, que tem contrato com o clube até dezembro de 2024. Além do treinador, outros jogadores do plantel também tem seus vínculos se encerrando no fim do ano e não possuem permanências garantidas.

Fora dos planos do Fluminense

O Fluminense deve reformular parte do elenco para a próxima temporada, e jogadores como Gabriel Pires e Felipe Alves não devem permanecer em 2025. Além disso, o Tricolor não deve exercer a compra em definitivo de Marquinhos, que pertence ao Arsenal, da Inglaterra.

O colombiano Jan Lucumí também está emprestado até o fim do ano e tem sua situação indefinida no clube. Outros nomes, como Manoel e Felipe Melo possuem contratos até dezembro de 2024, mas suas situações só devem ser resolvidas após o Brasileirão.