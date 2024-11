Mano Menezes, do Fluminense, não vence o Internacional há oito anos

Mano Menezes em ação pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves e Marina Garcia/Fluminense FC)







Escrito por Pedro Ernesto , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 08/11/2024 - 13:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrenta o Internacional nesta sexta-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Mano Menezes, técnico do Tricolor, não vence o Colorado desde 2016.

Contratado em julho pelo Fluminense, Mano Menezes fez sua estreia no Tricolor diante justamente do Internacional, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1, no Maracanã.

Mano Menezes não venceu os últimos oito jogos contra o Internacional. No período, o técnico dirigiu Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Fluminense. Além disso, o treinador passou pelo comando do clube gaúcho entre 2022 e 2023.

Histórico recente

Internacional 1x0 Cruzeiro (Brasileirão 2016)

Internacional 0x0 Cruzeiro (Brasileirão 2018)

Cruzeiro 0x0 Internacional (Brasileirão 2018)

Internacional 3x1 Cruzeiro (Brasileirão 2019)

Cruzeiro 0x1 Internacional (Copa do Brasil 2019)

Internacional 1x1 Palmeiras (Brasileirão 2019)

Corinthians 1x2 Internacional (Brasileirão 2023)

Fluminense 1x1 Internacional (Brasileirão 2024)

Assim, a última vitória de um time comandado por Mano Menezes contra o Internacional foi no dia 4 de agosto de 2016. Nesta partida, o Cruzeiro venceu o Colorado por 4 a 2, em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão daquela temporada.

Apesar do histórico recente, Mano Menezes tem vantagem no retrospecto geral contra seu ex-clube. Em 23 jogos, são oito vitórias do treinador, oito empates e sete triunfos do Internacional.

