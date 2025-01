Fluminense empata com Madureira e segue fora do G-4 do Campeonato Carioca

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Madureira, neste domingo (26), pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Em um jogo morno, o Tricolor encontrou dificuldades em penetrar na defesa adversária, enquanto o adversário buscou pouco o ataque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com o resultado, o Fluminense chegou aos seis pontos e ocupa a 7ª colocação na Taça Guanabara. Por outro lado, o Madureira chegou aos cinco pontos e segue na 10ª colocação.

Como foi a partida entre Fluminense e Madureira?

Em uma etapa inicial morna e com poucas oportunidades, o Fluminense assustou o Madureira, mas não conseguiu mexer no placar. A grande chance do Time de Guerreiros surgiu com Canobbio sendo acionado em profundidade pelo lado esquerdo e batendo firme para boa defesa de Mota. Na reta final, Renê, Isaque e Bernal arriscaram finalizações de fora da área, mas todas saíram pela linha de fundo.

continua após a publicidade

No início da segunda etapa, Renato Augusto fez uma jogada individual na área, dividiu com a defesa adversária e pediu pênalti, mas o árbitro não viu falta no lance. Apesar disso, o meia precisou sair do jogo por conta de uma lesão no ombro esquerdo. Com as mudanças, o Fluminense assustou mais o Madureira em duas oportunidades com Cano, mas o camisa 14 não superou Mota, goleiro do Madureira. No entanto, o Time de Guerreiros encontrou muitas dificuldades em criar jogadas no ataque, errou muitos passes e não conseguiu superar o rival.

O que vem por aí para Fluminense e Madureira?

Na quarta-feira (29), o Fluminense encara o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto será o primeiro clássico do estadual. Por outro lado, o Madureira visita o Boavista, na quinta-feira (30), às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Madureira 0 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca

5ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

🟨 Cartões amarelos: Coutinho, Evandro, Matheus Lira e Marquinho Carioca (MAD); Manoel, Guga e Nonato (FLU)

MADUREIRA (Técnico: Daniel Neri)

Mota; Coutinho (Celsinho), Marcão (Arthur), Jean Viana e Evandro; Rodrigo Lindoso (Matheus Lira), Wallace (Marquinho Carioca), Wagninho e Marcelo; Minho (Hugo Cabral) e Renato Henrique.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Manoel e Renê; Bernal, Nonato (Hércules), Renato Augusto (Riquelme Felipe) e Isaque; Canobbio (Serna) e Kauã Elias (Cano).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes.

🚩 Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu e Marcelo Araújo Ossimo.

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia.