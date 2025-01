Capitão do Fluminense, Thiago Silva desabafou sobre o pouco tempo de preparação para o Campeonato Carioca. Além disso, o atleta também demonstrou insatisfação com a cobrança dos torcedores após o empate em 0 a 0 com o Madureira, em Cariacica.

- Acho que está tudo errado. Não podemos ter duas semanas de preparação. Jogar 16h em um sol desses. Os caras estão treinando há três meses. As pessoas estão pensando muito em outras coisas e deixando o espetáculo ser isso aí. Não é desculpa. Fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo. A gente quer fazer melhor, mas sem condição física é impossível fazermos. Campeonato Carioca é isso. A gente tenta encarar como uma pré-temporada, mas a torcida não. Eles encaram como se fosse o último jogo. Não fizemos por merecer hoje e por isso tem essa cobrança. Mas sem condição física fica quase impossível fazer algo bom.

O atleta também não gostou de ouvir os xingamentos dos torcedores presentes no Estádio Kléber Andrade. No entanto, Thiago Silva afirmou que não pretende antecipar sua saída do Fluminense e acredita no projeto que vem sendo feito.

- Isso faz você cometer erros que você geralmente não comete. E você é obrigado a escutar: "Vai para aquele lugar". E eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas vou continuar tentando, porque vim para cá com um propósito e vou tentar cumprir até o final.

A equipe principal do Fluminense se reapresentou no dia 8 de janeiro, e Thiago Silva fez sua estreia diante do Madureira, neste domingo (26). Além do zagueiro, Renato Augusto e Renê também fizeram seus primeiros jogos pelo Tricolor, em 2025.

