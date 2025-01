Técnico do Fluminense, Mano Menezes revelou que Renato Augusto possui uma luxação no ombro esquerdo após o empate em 0 a 0 contra o Madureira. O meia sofreu a lesão depois de uma dividida contra a defesa do Tricolor Suburbano no segundo tempo do confronto válido pelo Campeonato Carioca.

- Renato (Augusto) e Ganso são jogadores de características diferentes. A lesão de Renato é uma luxação. Não sabemos o grau ainda. Se for um grau mais alto, tem que se submeter a uma cirurgia. Se for um grau mais baixo, faz um tratamento convencional. Temos que esperar para termos um diagnóstico mais preciso baseado em exames mais específicos. Vamos rezar para que Ganso tenha uma recuperação rápida e que a luxação de Renato não seja grave. Mas temos que achar solução.

O comandante do Fluminense também comentou sobre a situação de Jhon Arias, que está recuperado de um desconforto muscular. O treinador afirmou que avaliará a utilização do colombiano no clássico contra o Botafogo, na quarta-feira (29).

- Nós submetemos todos os jogadores a avaliação para o início de temporada. Arias teve um pequeno desconforto que o deixou uma semana sem treinar, o que atrapalhou o processo dele. Vamos conversar com o atleta para que seja seguro, fazer uns minutos dependendo da situação.

No Campeonato Carioca, o Fluminense soma apenas seis pontos e ocupa a 8ª colocação na classificação. O Tricolor busca um triunfo na próxima rodada com o objetivo de entrar no G-4 e buscar uma vaga na semifinal da competição.

