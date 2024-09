Mano Menezes comenta lance de Felipe Melo na derrota do Fluminense: ‘Óbvio que é um erro’

Felipe Melo foi desarmado no gol do Botafogo (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.)







21/09/2024

A derrota do Fluminense no clássico com o Botafogo não terminou isenta de polêmicas. O lance do gol marcado por Luiz Henrique gerou controvérsia por conta do desarme de Gregore em Felipe Melo. Na coletiva pós-jogo, o técnico Mano Menezes avaliou a jogada.

- Tivemos o lance final, é óbvio que é um erro, não precisamos aqui falar sobre mais nada. Podemos discutir se houve alavanca da falta, que eu acho que houve. Mas é uma questão minha, pessoal, de opinião. Assim como acho que houve o pênalti no primeiro tempo. Minha questão, opinião pessoal.

O treinador gaúcho seguiu a resposta lamentando que o gol acontecendo no final e o Tricolor não conseguiu buscar o empate. Mano também preservou o zagueiro do Fluminense.

- A gente acaba sofrendo gol em um momento muito duro, muito difícil. Não permite nem reação. Quase que empatamos com um lance do Ganso, que fez uma conclusão muito bonito. Falar sobre o Felipe Melo hoje seria quase uma covardia. Eu vou me permitir não falar individualmente, porque eu acho que não é correto eu falar.