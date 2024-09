Meia do Fluminense, Nonato sofre grave acidente e é levado para hospital

Nonato, em ação pelo Fluminense contra o Botafogo no Brasileirão (Foto: Marina Garcia / Fluminense F.C)







Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 21/09/2024 - 21:25 • Rio de Janeiro

Na reta final do clássico entre Fluminense e Botafogo, Nonato se chocou de cabeça com Marçal e precisou sair de ambulância do Maracanã. O meia foi encaminhado para o Hospital Quinta Dor, na zona norte do Rio de Janeiro.

➡️ Fábio pede falta em Felipe Melo no gol da derrota do Fluminense para o Botafogo

O atleta caiu em campo desacordado e sangrou muito pelo nariz. No entanto, o camisa 16 entrou consciente na Ambulancia, e o clube aguarda a realização de exames para saber a condição do jogador.

Por conta da grave lesão, Nonato precisou ser substituído para a entrada de Felipe Melo por conta do protocolo de concussão. No entanto, o Fluminense foi derrotado por um erro do camisa 30.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Na próxima quarta-feira (25), o Tricolor encara o Atletico-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.