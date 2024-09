Falta em Felipe Melo? PC Oliveira dá veredito em polêmica de Fluminense x Botafogo

PC Oliveira analisou lance polêmico em Fluminense x Botafogo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 21:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Fluminense neste sábado (21) com gol que gerou polêmica no Maracanã. Gregore disputou com Felipe Melo, roubou a bola do zagueiro e rolou para Luiz Henrique, que empurrou para o fundo das redes. Para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, não houve falta do volante na jogada.

➡️ Comentarista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Fluminense x Botafogo

Nos acréscimos do segundo tempo, Gregore roubou a bola de Felipe Melo, que ficou caído no gramado. Após Luiz Henrique marcar o gol, jogadores do Fluminense reclamaram com Wilton Pereira Sampaio de uma possível falta na jogada. Na transmissão, o narrador Jader Rocha citou a análise de PC Oliveira.

- Na análise do Paulo César de Oliveira, especialista de arbitragem do Grupo Globo, o gol é legal. Nada houve na jogada, roubada de bola do Gregore e gol do Luiz Henrique - disse Jader Rocha na transmissão do "Premiere".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Paulo César de Oliveira também analisou o lance envolvendo Matheus Martins e Germán Cano, no primeiro tempo do clássico. Para o ex-árbitro, Wilton Pereira Sampaio deveria ter marcado pênalti para o Fluminense por conta da cotovelada do atacante do Botafogo no centroavante tricolor dentro da área.