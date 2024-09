Mano Menezes: ‘Tem dias que você manda beijo. Tem dias que você manda banana’

Mano Menezes explicou treta com torcedor e erro na substituição de Lima no clássico entre Fluminense e Botafogo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 21:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Fluminense, Mano Menezes explicou a treta com um torcedor no início da primeira etapa do jogo contra o Botafogo. Além disso, o comandante comentou sobre a confusão na substituição de Lima no segundo tempo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- A questão de beirada de campo é assim: tem dias que você manda beijo; tem dias que você manda banana. Se com 20 minutos do primeiro tempo tem coisa para criticar, é porque você é chato e merece banana. Eu queria tirar primeiro o Martinelli, porque já estava mais desgastado. Mas fizemos a do Lima antes, que era para ser feita depois.

Na etapa final, Ganso e Kauã Elias entraram nos lugares de Lima e Cano, respectivamente. Na sequência, Mano Menezes foi visto agitado, conversando com o banco de reservas, quando chamou Nonato para o lugar de Martinelli.

Com a derrota para o Botafogo, o Tricolor caiu para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro e segue na luta para fugir da zona de rebaixamento, agora no Z-4. Na quarta-feira (25), o Time de Guerreiros enfrentará o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.