Mano Menezes cobra elenco do Fluminense e elogia Germán Cano

Técnico do Fluminense, Mano Menezes elogiou a classificação do Tricolor na Copa do Brasil, mas cobrou mais atenção do elenco. O comandante observou alguns erros na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Caxias, no Estádio Centenário.

- Foi um jogo que nós poderíamos ter feito uma margem mais larga pela produção ofensiva da equipe, pelos gols que perdemos. Mesmo assim fizemos o 2 a 0, mas deixamos o Caxias entrar no jogo, o que temos que evitar. Começamos a errar um pouco. E a gente foi um pouco displicente no acabamento das jogadas, começamos a errar um pouquinho no meio e encontramos um pouco de dificuldade que poderíamos ter evitado. Mas sempre é difícil jogar aqui e a gente garantiu uma classificação fora. Vale muito pelo momento que estamos atravessando e fico feliz pela postura como a equipe encarou o jogo.

Mano Menezes também não poupou elogios ao centroavante Germán Cano, que foi o autor dos dois gols do Fluminense, na Copa do Brasil. O treinador fez um paralelo com o momento do argentino na última temporada e acredita que o jogador terá números importantes em 2025.

- No ano passado, Cano foi o reflexo do que fomos como time. Não produzimos tanto, perdemos confiança, os jogadores de frente também. E Cano é um finalizador, então ele precisa da bola chegando com qualidade, como está chegando agora. Se chegar, ele vai fazer um, dos, três gols por jogo. Já estamos vendo uma produção do nível do Fluminense, como o torcedor gosta. Treinador não faz gol, ele organiza a equipe, pensa na construção da equipe, mas no terço final a responsabilidade é dos jogadores. As oportunidades que estiveram à nossa disposição, estiveram nos pés de vários jogadores. O Cano completou 101 gols com a camisa do Fluminense, a quem parabenizamos.

No domingo (9), o Fluminense de Mano Menezes volta a campo para encarar o Volta Redonda, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, o Tricolor conhecerá seu adversário através de sorteio.

