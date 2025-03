Cano marca centésimo gol, Fluminense vence Caxias e avança na Copa do Brasil

O Fluminense venceu o Caxias por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil, no Estádio Centenário. Germán Cano marcou os dois gols do Tricolor, enquanto Alisson descontou para a equipe mandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com o resultado, o Fluminense está classificado e disputará a terceira fase da Copa do Brasil contra um adversário que será definido por sorteio. Os confrontos de ida da próxima etapa serão na última semana de abril, enquanto os duelos de volta acontecerão em meados de maio.

Como foi a partida entre Caxias e Fluminense?

Na etapa inicial, o Fluminense controlou a partida e conseguiu as melhores chances contra o Caxias. Aos 12 minutos, Cano aproveitou um desvio de cabeça de Freytes após cobrança de escanteio e finalizou para grande defesa de Victor Golas. O Tricolor ainda chegou perto de abrir o placar com Canobbio, mas somente aos 40 minutos, Jhon Arias recebeu grande passe de Canobbio pela esquerda, cruzou rasteiro na área e Cano apareceu para balançar as redes e marcar seu centésimo gol pelo Time de Guerreiros.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Caxias começou assustando e na primeira chegada, Calyson arriscou uma batida da intermediária, que passou ao lado da trave. Cano respondeu aproveitando um cruzamento da esquerda e finalizando de primeira na rede, mas pelo lado de fora. E aos 20 minutos, Canobbio tabelou com Martinelli, infiltrou na área e serviu Cano, que bateu de primeira para ampliar o marcador. Mas aos 23 minutos, o Caxias descontou após Lucas Cunha aproveitar uma cobrança de falta e desviar no travessão, Richard pegar o rebote e bater para linda defesa de Fábio até que Alisson estufou as redes. Após o susto, o Tricolor se recompôs e teve uma grande chance com Otávio soltando uma bomba de fora da área para grande defesa e Victor Golas.

O que vem por aí para Caxias e Fluminense?

No domingo (9), o Fluminense encara o Volta Redonda, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Na Copa do Brasil, o Tricolor só volta a jogar na última semana de abril contra adversário que será definido por sorteio. Por outro lado, o Caixas terá mais de um mês de treinos para a estreia da Série C diante do Floresta.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Caxias 1 x 2 Fluminense - Copa do Brasil

Segunda fase

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

🥅 Gols: Cano, 40'/1ºT (0-1); Cano, 20'/2ºT (0-2); Alisson, 23'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Cunha e Paulinho (CAX)

CAXIAS (Técnico: Luizinho Vieira)

Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Paulinho), Mantuan (Gabriel Lima), Vinicius Guedes e Tomas Bastos; Calyson (Nicholas) e Iago (Richard).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Juan Freytes e Fuentes; Otávio, Martinelli (Nonato) e Jhon Arias; Serna (Hércules), Cano (Everaldo) e Canobbio (Paulo Baya).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus.

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima.