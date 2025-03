Fluminense ganha valor milionário com classificação na Copa do Brasil

O Fluminense garantiu R$ 2.315.250 por conta de sua classificação à terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5). No Estádio Centenário, o Tricolor derrotou o Caxias por 2 a 1 em uma noite histórica para Germán Cano, que atingiu a marca de 100 gols pelo Time de Guerreiros.

Com isso, o Fluminense já assegurou R$ 5.733.000 por conta de sua participação na competição, levando em consideração os valores das duas primeiras fases da Copa do Brasil. O clube sonha com o segundo título da competição 19 anos após levantar o caneco do torneio pela primeira vez.

A equipe de Mano Menezes ainda não possui adversário definido na terceira fase, uma vez que o próximo rival será conhecido por sorteio. No entanto, os jogos de ida da próxima etapa devem acontecer no fim de abril, enquanto os duelos de volta ocorrerão em meados de maio.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Fluminense tem a chance de encarar equipes que ainda não fizeram suas estreias na competição, como Paysandu, campeão da Copa Verde 2024, e CRB, campeão da Copa do Nordeste 2024.

No fim de semana, o Tricolor vira a chave para disputar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, no domingo (9). O Time de Guerreiros derrotou o rival por 4 a 0 na partida de ida e tem um pé garantido na decisão.

