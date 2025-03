Germán Cano alcança marca histórica pelo Fluminense

O centroavante Germán Cano chegou aos 101 gols marcados pelo Fluminense desde que iniciou sua trajetória com o Tricolor, em 2022. Nesta quarta-feira (5), o atleta balançou as redes duas vezes contra o Caxias e alcançou a marca expressiva pelo clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com feitos impressionantes em suas duas primeiras temporadas, Cano precisou de pouco mais de três anos para chegar ao seu centésimo gol pelo Fluminense. O atleta comemorou seu primeiro tento diante do Botafogo, em um jogo de Campeonato Carioca, no dia 3 de fevereiro de 2022.

De lá para cá, o centroavante entrou na história do Tricolor com a conquista com protagonismo na Libertadores 2023. Além disso, o atleta venceu a Recopa Sul-Americana e dois títulos de Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Devido ao seu grande ano em 2023 com o Fluminense, Germán Cano foi eleito o Rei da América, pelo jornal "El País". Nesse momento, o camisa 14 luta para entrar na lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube.

Cano é abraçado por companheiros na comemoração de seu centésimo gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Cano na lista de artilheiros do Fluminense

1) Waldo (319 gols)

2) Fred (199 gols)

3) Orlando (186 gols)

4) Hércules (165 gols)

5) Telê (162 gols)

6) Welfare (161 gols)

7) Russo (155 gols)

8) Preguinho (132 gols)

9) Magno Alves (124 gols)

10) Washington “Casal 20” (120 gols)

11) Ézio (118 gols)

12) Escurinho (111 gols)

13) Jair Francisco (107 gols)

14) Zezé (106 gols)

15) Cano (101 gols)

continua após a publicidade

Maiores vítimas de Cano

1) Flamengo (7 gols)

2) Olimpia, Portuguesa e Volta Redonda (5 gols)

5) São Paulo, Corinthians, Internacional, Fortaleza, Vasco e Audax (4 gols)

11) Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Goiás, Bangu, River Plate, Sporting Cristal e Oriente Petrolero (3 gols)

19) Botafogo, Santos, Bragantino, Ceará, Avaí, América-MG, Vila Nova, Águia de Marabá e Caxias (2)

27) Palmeiras, Grêmio, Cuiabá, Bahia, Boca Juniors, Juventude, Colo-Colo, Paysandu, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa-RJ, Atlético-GO, Millonarios e Coritiba (1 gol)