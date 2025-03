Mano e Fábio têm retrospecto positivo em finais contra o Flamengo

A final do Campeonato Carioca começa nesta quarta feira (12), com mais um jogo decisivo entre Flamengo e Fluminense. O rubro-negro é um velho conhecido não só do tricolor, mas também de duas peças importantes deste elenco: Mano Menezes e Fábio. Em 2017, o treinador e o goleiro foram campeões da Copa do Brasil em cima do atual rival.

Fábio decisivo na final

O Cruzeiro se classificou pelo Campeonato Mineiro ao ficar na terceira colocação, de forma que entrou na primeira fase da Copa do Brasil - diferente do Flamengo, que entrou já nas quartas de final. Com isso, o Cruzeiro teve um longo caminho e eliminou Volta Redonda, São Francisco, Murici, São Paulo, Chapecoense, Palmeiras e Grêmio pelo caminho.

Na final, decidida em dois jogos, os times empataram em 1 a 1 no Maracanã, com gols de Lucas Paquetá para o time da casa e Arrascaeta para os mineiros. Assim, a decisão foi aberta para o jogo de volta, no Mineirão.

Em Minas Gerais, o tempo regulamentar terminou empatado, sem gols e com poucas chances criadas. Muralha, então goleiro do Flamengo, foi pouco acionado ao longo da partida e o mesmo valeu para Fábio. Apenas uma bola perigosa chegou à meta cruzeirense, mas o arqueiro defendeu a finalização de Geurrero e levou a decisão para os pênaltis.

O Cruzeiro abriu as cobranças e Henrique converteu a primeira. Na sequência, embora tenha acertado o canto, Fábio não conseguiu parar Guerrero. E foi na terceira batida, a de Diego Ribas, que a estrela do goleiro brilhou mais forte para garantir o pentacampeonato cruzeirense.

Pelo Fluminense

Esta será a primeira final de Mano Menezes pelo Fluminense, mas Fábio esteve presente nas últimas conquistas do tricolor e foi peça essencial para aumentar a galeria de troféus do clube. Desde 2022, quando chegou, disputou duas finais de estadual contra o Flamengo e venceu as duas, tendo atuações decisivas ao longo das campanhas.

Além das taças, Fábio, que é ídolo no Cruzeiro, construiu a mesma relação de idolatria no Flu. Se entrar em campo na final, o goleiro veterano completará 200 jogos com a armadura tricolor. Ao todo, já soma dois Campeonatos Cariocas e duas Taças Guanabara, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.