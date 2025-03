Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, às 21h30 (de Brasília). A partida será no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão ao vivo da Globo e Band (TV Aberta), Goat (YouTube), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após vencer o Vasco na semifinal, o Flamengo chega na decisão com o carimbo de campeão da Taça Guanabara. O Rubro-Negro finalizou a fase de pontos corridos com 25 gols em 11 jogos, tendo sofrido apenas cinco. Apesar disso, não existe favoritismo para o clássico. O Fluminense é o adversário que mais tem dado dificuldades para o Flamengo desde que Filipe Luís assumiu o comando do clube.

Nesse recorte, desde que Filipe passou a treinar o Rubro-Negro, os dois times se enfrentaram duas vezes. Uma vitória para o Fluminense e um empate. O Tricolor não sofreu gols nos dois jogos. Se o recorte for maior, desde a paralização pela pandemia, são 28 jogos, com 10 vitórias para o Flamengo 10 para o Fluminense e oito empates. Equilíbrio total.

continua após a publicidade

➡️ Fla-Flu: relembre as últimas decisões do Carioca entre as equipes

Todas as informações de Fluminense x Flamengo

FICHA TÉCNICA✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

IDA - FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ

📺 Onde assistir: Globo e Band (TV Aberta), Goat (YouTube), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES⚽

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Cano e Canobbio

continua após a publicidade

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Juninho (De La Cruz) e Plata