Mano abre o jogo sobre pretensão do Fluminense no Carioca e busca por reforços

Técnico do Fluminense, Mano Menezes afirmou que sonha com a chegada do Tricolor na semifinal do Campeonato Carioca. Apesar do mau início no estadual e da derrota para o Botafogo, o comandante segue confiante em uma recuperação.

continua após a publicidade

- Quando fizemos nosso planejamento, esperávamos estar entre os quatro. E é quase uma obrigação chegar entre os quatro. Não vamos entrar na situação do calendário. Única coisa que não conseguimos fazer bem, foi que não conseguimos separar um bom grupo na reta final do Brasileirão do ano passado. Se tivéssemos saído antes da situação mais crítica, poderíamos ter tirado alguns atletas antes da competição e voltado antes com esse grupo. Mas temos que estar preparados para voltar a vencer no domingo. Depois teremos novamente um clássico contra o Vasco e esse é o caminho, dar segurança, aumentar confiança.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O treinador também comentou sobre a busca por reforços no Fluminense após a lesão de Renato Augusto e a incerteza com relação ao retorno de Ganso nas próximas semanas. O treinador afirmou que o clube segue monitorando atletas que cheguem como "indiscutíveis" no elenco.

continua após a publicidade

- Seguimos trabalhando o tempo inteiro. Estávamos na concentração, olhando os jogadores. É um processo longo, difícil, cuidadoso, pois os que chegam nessa hora não podem ser discutíveis, tem que ser a nível de titularidade. Não é fácil achar jogadores para essas posições e quando achamos são extremamente caros. Tem que trabalhar todo dia para fazer o que precisamos fazer. Trabalhamos todos os dias e acho que vamos seguir dessa forma, encontrar soluções, para depois ter na equipe jogadores que façam diferença em momentos importantes.

Com a derrota para o Botafogo, o Fluminense segue na 8ª colocação do Campeonato Carioca com apenas seis pontos conquistados. O Tricolor ainda pode ser ultrapassado na classificação com os jogos que restam da 6ª rodada do estadual.

continua após a publicidade