Mano Menezes cita gramado e explica derrota do Fluminense para o Botafogo

Técnico do Fluminense, Mano Menezes explicou a derrota para o Botafogo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (29). O treinador citou a questão do gramado sintético do Estádio Nilton Santos como um fator, mas viu um confronto equilibrado:

continua após a publicidade

- Os números mostram uma paridade. O aproveitamento do Botafogo foi melhor nas 12 finalizações. Eles estão mais acostumados ao gramado. Costumamos errar por falta de familiaridade. Cobramos um escanteio em que a bola nem subiu. Foi um bom jogo das duas equipes. Botafogo usou sua estrutura de time campeão da Libertadores, embora tenha se apresentado depois. Mas executou melhor do que a gente. Vejo com normalidade o que a gente vem fazendo. Optamos por dois jogadores de beirada. E as características dos jogadores que escolhemos foram de jogadores que tinham condição de baixar e força para chegar na frente. Erramos cruzamentos que poderiam ter sido executados melhor. Acho que tivemos uma penalidade máxima não marcada. Se você sai na frente, o jogo pode mudar. Mas não saio envergonhado não. Saio convicto de que temos que continuar melhorando.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O comandante também explicou a utilização de Jhon Arias no meio de campo, uma vez que o Fluminense segue sem contar com Ganso, enquanto Renato Augusto será submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo. Por conta disso, o colombiano precisou atuar mais centralizado.

continua após a publicidade

- Usei Arias por dentro. Muda um pouco a característica do meio de campo, mas ele me surpreendeu positivamente. Mas jogar com dois pontas abertos sempre não é uma ideia, porque falta aproximação para colocar uma chegada mais qualificada na área. Arias, ao fazer lado, entrega mais do que um ponta. Acrescenta muito à equipe essa entrega, mais do que um ponta. Ele se aproxima para construir jogada. Quando você opta por um ponta, você tem jogada aguda, mas falta qualidade. Não tínhamos como colocar o Lima. Ainda estamos nesse processo. Tivemos que tirar Thiago (Silva), que pediu para sair. Arias tinha que sair antes, mas pediu para se sacrificar, pois tínhamos que empatar - justificou.

Com a derrota para o Botafogo, o Fluminense segue na 8ª colocação do Campeonato Carioca com apenas seis pontos conquistados. O Tricolor ainda pode ser ultrapassado na classificação com os jogos que restam da 6ª rodada do estadual.

continua após a publicidade

Arias em ação pelo Fluminense contra o Botafogo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Veja outras respostas de Mano, técnico do Fluminense

Calendário

- É a instabilidade do início da temporada. No país todo você vê isso. É um crime ir com três, quatro semanas para campo. Mas temos que passar por esse processo com calma, experiência para não perder jogadores, que seria um prejuízo maior.

Riquelme Felipe

- A resposta do Riquelme é muito boa. Ele vem se destacando porque é um jogador do lance individual. Como eles têm uma defasagem física bem significativa, a gente tem procurado colocá-los no segundo momento em que essa diferença diminui pelo desgaste dos demais. Foi o que fizemos hoje. Quando você coloca no igual para igual, você perde a qualidade da jogada individual, como tem o Riquelme. Queremos aproveitar bem essa chegada deles e acho que estão respondendo bem. Quando o time estiver melhor, eles darão uma resposta ainda melhor.