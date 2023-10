Na ausência de John Kennedy, que não foi relacionado por conta de uma virose, e com Jhon Arias iniciando a partida no banco de reservas, devido ao desgaste que teve com a Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o camisa 45 voltou a ganhar uma oportunidade. E aproveitou a chance para se reposicionar no elenco após ter sido alvo de críticas em determinados momentos.