- Principalmente no segundo tempo a gente jogou muito bem. No primeiro tempo também, mas tivemos alguns erros que temos que melhorar. Mas hoje o Corinthians não fez nada, a gente continuou no jogo, focado, para fazer gol, chegamos a fazer três, mas faltou um para poder ganhar, mas não tem problema, é continuar trabalhando que a gente tá muito bem e tá fechado - afirmou o atacante, que finalizou falando sobre lance polêmico com o goleiro Cássio: